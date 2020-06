Niki Terpstra sofre uma queda grave

O holandês Niki Terpstra sofreu uma queda muito grave esta terça-feira, durante um treino perto de sua casa.





O vencedor de uma edição do Paris-Roubaix e Tour de Flandres, da Total Direct Energie, foi evacuado de helicóptero para o hospital mais próximo, onde deu entrada nos cuidados intensivos."A vida dele não corre perigo, mas a recuperação vai ser demorada", revelou a mulher Ramona Terpstra.Segundo a emissora pública holandesa NOS, Niki Terpstra caiu num dique entre Enkhuizen e Lelystad, no norte da Holanda, sofrendo um pneumotórax, com costelas e clavícula fraturada.Há um ano, o ex-campeão da Holanda, de 36 anos, tinha sofrido também uma queda grave no Tour de Flandres, sofrendo um trauma na cabeça.