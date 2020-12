Rinaldo Nocentini (ex-Sporting-Tavira) suspenso quatro anos

O italiano Rinaldo Nocentini, que foi ciclista da equipa do Sporting-Tavira entre 2016 e 2019, foi suspenso por quatro anos devido a irregularidades no passaporte biológico.





De acordo com o jornal italiano 'Corriere della Sera', o ciclista italiano, de 43 anos, que entretanto já tinha posto um ponto final na carreira, vê ainda os resultados alcançados nos dois últimos anos (desde 1 de janeiro de 2018) anulados, como as duas vitórias na Volta a Tropicale Amissa Bongo em 2018.Nocentini foi o cabeça-de-cartaz na equipa do Sporting-Tavira em 2016, ano em que marcou o regresso dos leões ao pelotão nacional.