Norte-americano garante top-10 em prova de ciclismo... a correr

Ponto prévio: não fosse o facto de esta prova ser amadora e Eamon Lucas teria sido automaticamente suspenso, já que nas corridas feitas pelas regras da UCI os ciclistas não podem cruzar a meta sem a sua bicicleta (todos nos lembramos da cena protagonizada por Chris Froome no Tour'2016 , que apenas se manteve em prova pela 'boa vontade' dos comissários). Feito o ponto prévio, vamos à explicação...Tudo aconteceu na última sexta-feira, na Gullegem Kermesse, uma prova amadora na qual o norte-americano da Shifting Gears-Geldhof Jielker se viu envolvido numa feia queda já no derradeiro quilómetro. A queda foi de tal forma brutal, que a sua bicicleta ficou inutilizável, obrigando o ciclista de 26 anos a demonstrar qualidades para o... atletismo. Assim, com uns 100 metros pela frente, não pensou duas vezes e decidiu arrancar num sprint vigoroso, pese embora as evidentes marcas que tinha no seu corpo. Correu, correu, correu e, já com um adversário ao longe, conseguiu cruzar a linha de meta no décimo posto,"Estava no chão, ainda a deslizar, e já a pensar para mim mesmo 'não era bem aqui que queria estar...'. A seguir vejo os ciclistas que iam logo atrás a passarem-me antes de parar. Levantei-me e tentei voltar à bicicleta, porque sabia que tinha uns 30 segundos de avanço, mas mal me coloco em cima dela percebo que estava tudo destruíod. Como não tinha tempo para reparar aquilo, dei a bicicleta a um espectador e desatei a correr o mais rápido possível. Foram os 75, 100 metros mais longos da minha vida. As minhas pernas estavam a arder tanto, que mal cruzei a meta nem me consegui rir de toda a situação...", declarou o ciclista norte-americano, que depois no Twitter, agora num jeito mais bem humorado, partilhou a cena e 'provocou' Chris Froome. Três dias depois e o britânico ainda não respondeu...