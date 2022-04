Nova vitória na Romandia para o inglês Ethan Hayer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O inglês Ethan Hayer, da INEOS, vencedor há dois dias do prólogo da Volta a Romandia, voltou esta quinta-feira a ser o mais rápido do pelotão, ao triunfar na segunda etapa, impondo-se ao 'sprint' na chegada a Échallens, Suíça.

Hayer, um especialista de ciclismo de pista, mas também com bons registos no 'crono', surpreendeu os melhores terminadores, relegando o grande favorito, o colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), para terceiro lugar, também batido pelo espanhol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo).

A etapa, de 168,2 quilómetros, tinha algumas rampas, mas uma parte final plana, o que permitiu a chegada em pelotão, no tempo de 4:04.55 horas.

Ainda assim, a classificação geral registou alterações com a saída do terceiro lugar do galês Geraint Thomas (INEOS), penalizado em 20 segundos por ter reabastecido de água fora da zona autorizada, na primeira etapa.

A continua a ser liderada pelo australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma), com 14 segundos de avanço para o austríaco Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe), sendo agora terceiro o suíço Mauro Schmidt (Quick-Step Alpha Vinyl).

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) entrou no pelotão, em 30.º, e na geral subiu dois lugares, para 50.º, a 1.49.

Na sexta-feira, a terceira etapa parte e chega a Valboye, com 165,1 quilómetros de montanha média, que inclui cinco escaladas de terceira categoria.