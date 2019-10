Nuno Bico retira-se com apenas 25 anos

Nuno Bico surpreendeu ao anunciar a retirada do ciclismo profissional, aos 25 anos, decisão tomada com "profunda tristeza" e motivada por problemas numa artéria ilíaca.

Numa publicação emocionada no Instagram, o corredor lembrou que depois de uma cirurgia em 2017, para corrigir o problema, tornou-se complicado "lidar com a dor" durante a Vuelta deste ano, em que se estreou em grandes Voltas. Acabou em último naquela que viria a ser a sua última prova.

"Foi um imenso prazer viver o sonho de fazer o que amo enquanto trabalho. Ao falar da dor com médicos mal cheguei a casa, aconselharam-me a abandonar". Nuno Bico agradeceu igualmente o apoio ao longo dos anos e lembrou a oportunidade de "pedalar por todo o mundo e conhecer pessoas incríveis".

O português correu em 2019 pela espanhola Burgos-BH, do ProContinental, após dois anos no World Tour com a Movistar.

Bico foi campeão nacional de fundo de sub-23 em 2015 e tem como um dos seus melhores resultados da carreira um 7º lugar na Volta ao Alentejo.