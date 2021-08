Nuno Reis 10.º na corrida de downhill júnior dos Mundiais de BTT

O português Nuno Reis foi 10.º classificado na prova de juniores de downhill nos Mundiais de BTT, que terminaram em Trentino, Itália, numa corrida ganha pelo canadiano Jackson Goldstone.

Goldstone acabou com o melhor tempo (3.37,097) e 80 pontos, bem distante do britânico Jordan Williams, que acabou no segundo lugar, e do neozelandês Lachlan Stevens-Mcnab, no terceiro.

O ciclista português de 18 anos, que representa a Miranda Factory Team, completou a prova com o tempo de 03.48,587 minutos, a mais de 11 segundos do vencedor, e somou 12 pontos, numa prova com 53 inscritos.