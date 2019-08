O drama de Davide Cimolai: «A minha mulher trocou-me pelo chefe durante o Giro...»

Há uma semana, na Volta à Valónia, o italiano Davide Cimolai alcançou a sua terceira vitória da temporada, conseguindo um triunfo que serviu para o ciclista da Israel Cycling Academy 'encerrar' um capítulo complicado da sua vida e que se arrastava desde maio, altura em que disputou (e terminou) o Giro de Itália. A confissão foi feita pelo próprio italiano, que ao 'Tutto Bici' revelou que durante a prova transalpina a sua mulher lhe comunicou a sua vontade de terminar o casamento entre ambos, para assumir uma relação com o seu chefe."Voltar a pegar na bicicleta depois do Giro parecia impossível para mim. É difícil de imaginar e explicar tudo aquilo que passei, lidei e, acima de tudo, sofri. Dedico esta vitória aos meus amigos, porque estiveram a meu lado no momento mais difícil da minha vida", assumiu o ciclista de 29 anos após o triunfo da semana passada, em declarações na qual partilhou o seu drama pessoal."Estávamos juntos há seis anos e ela deixou-me pelo seu chefe. Não conseguem imaginar o esforço que tive de fazer para chegar ao final [do Giro] em Verona. Em outubro estava casado, muito apaixonado... Seis meses depois, quando estou a partir para disputar o Giro, a minha mulher diz-me que precisava de ficar sozinha, que necessitava de tempo e espaço para perceber o que sentia por mim. Estávamos juntos há seis anos...", lembrou o ciclista, que soube da decisão da sua esposa aquando do segundo dia de descanso do Giro'2019, a 27 de maio."Foi o pior dia da minha vida. Descobrir que a mulher que amas perdeu a cabeça pelo seu chefe... Chegar a Verona foi difícil, mas também gratificante, porque à chegada da Arena renovei o meu contrato com a equipa. As horas na bicicleta foram a parte menos dolorosa nessa última semana, porque estava a dormir umas três horas por noite", recordou Cimolai, que no Giro terminou em 130.º, a mais de cinco horas de Richard Carapaz.