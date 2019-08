O exemplo da persistência Óscar Sevilla

A velha raposa do pelotão desta edição da Volta a Portugal, Óscar Sevilla, de 42 anos, apesar de já estar muito atrasado na classificação geral, está a ser uma das figuras da prova. E porquê? O espanhol caiu logo na primeira etapa em linha e ficou muito mal tratado, com vários ferimentos nos braços e com o joelho esquerdo em muito, mas muito mau estado. No final dessa etapa não conseguiu dar garantias sobre a sua garantia em prova, mas no dia seguinte lá estava ele. Mal tratado, mas estava. E continua a estar, dando um exemplo brutal de dureza, perseverança e persistência.Com a carreira e palmarés que tem, aos 42 anos, ninguém lhe iria apontar o dedo por desistir logo após a primeira etapa, mas Óscar Sevilla não é assim. "Para mim, desistir é sempre a última opção. Senti impotência, senti raiva porque me preparei para estar bem na Volta a Portugal. Foi tudo por água abaixo com aquela queda. Passei momentos difíceis, principalmente na Torre, porque não era eu. A minha cabeça queria, mas não conseguia mais", começou por dizer a, acrescentando: "Fiquei não só pela equipa, mas também pela corrida, pelos adeptos, pela imprensa… Naquele momento, o mais fácil seria desistir e o mais duro era continuar."Com a geral completamente fora do horizonte, o experiente espanhol aponta a outros objetivos e tem na mira a Senhora da Graça. "Se tiver boas pernas vou dar tudo para ganhar, se não vou levantar o pé já a pensar no contrarrelógio, que também é uma boa oportunidade." No entanto, este não é o único foco de Sevilla, pois garante que vai fazer tudo para "ajudar Christian Montoya a fazer uma boa classificação na geral".Já foi referido, mas nunca é demais salientar que o espanhol já vai com 42 anos, mas mesmo assim continua a subir como poucos. Como é que isso é possível? O próprio exlplica: "Desfruto do que faço e é isso que me faz continuar. Gosto muito disto, ainda tenho sonhos e é por isso que saio para treinar com a mesma vontade de quando tinha 20 anos. Continuo a desfrutar das corridas, das viagens… Tenho força para superar estes problemas como as quedas. No fundo, sinto-me jovem! Tenho a experiência dos 42 anos, mas com a vitalidade de 30."Ao que tudo indica, o fim da carreira de Óscar Sevilla ainda está longe, mas o espanhol garante que, no que depender dele, continuará ligado ao ciclismo. "Sou viciado! É o meu sonho seguir como diretor, manager, seja como for, mas quero continuar ligado. Por enquanto, estou feliz com o que faço. Depois logo se vê. Se não conseguir, tranquilo, mas o meu objetivo é continuar ligado ao ciclismo", confessa.A carreira de Óscar Sevilla já teve muitos altos, mas também já teve momentos muito, mas mesmo muito baixos. Apesar de tudo, aqui está ele, a correr como um jovem a fazer o que mais gosta que é uma coisa tão simples como andar de bicicleta. Continua feliz e isso acaba por ser o mais importante. Com três etapas a faltar para fechar a 81.ª edição da Volta a Portugal, veremos se ainda consegue dar mais algum ar da sua graça.