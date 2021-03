O incrível relato de Roglic: «Caí, desloquei o ombro, coloquei-o no sítio...»

Primoz Roglic viveu este domingo, na última etapa do Paris-Nice, uma espécie de deja vu daquilo que lhe acontecera no Tour de France do ano passado, ao perder a liderança nos derradeiros quilómetros. Só que desta feita a perda traduziu-se também em danos visíveis no seu corpo, já que a vitória lhe fugiu por conta de duas quedas. E a forma como descreveu a situação no Instagram diz bem de como tudo se processou e da sua fome de lutar contra as adversidades.





"Bem, nem sempre é perfeito, mas é assim a vida. Caí, desloquei o ombro, consegui colocá-lo no lugar, dei cabo do meu rabo... Voltei ao pelotão, caí de novo, agora no outro lado, dei tudo, tal como os meus colegas de equipa, mas não consegui voltar. É assim a vida", escreveu o esloveno da Jumbo–Visma.