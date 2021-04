O milagre do regresso à estrada de Fabio Jakobsen

Os milagres afinal acontecem. O ciclista holandês de 24 anos Fabio Jakobsen, companheiro de João Almeida na Deceuninck-Quick-Step, regressou ontem à estrada, na Volta à Turquia, oito meses após um grave acidente no primeiro dia da Volta à Polónia, a 6 de agosto de 2020.

"Estou muito feliz por poder voltar a correr", congratulou-se Jakobsen no Twitter.

O sprinter, recorde-se, esteve em coma induzido, entre a vida e a morte, com um traumatismo cranioencefálico, ficou com apenas um dente e levou 130 pontos na face, ocupando durante uma semana os cuidados intensivos do Hospital de Santa Bárbara, em Sosnowiec (Polónia).

Jakobsen foi, depois, operado para reconstrução do rosto, tendo-lhe sido retirado um osso da zona pélvica para ser colocado nos maxilares desfeitos. Tudo isto na sequência de uma queda feia provocada por Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), que apertou o compatriota e o levou a estatelar-se contra as barreiras na reta da meta. Groenewegen cumpre castigo de nove meses (até maio), a mais longa sanção aplicada a um corredor sem ser por doping.

Quanto à etapa de ontem, em Konya (72,4 km), Fabio Jakobsen foi 147º, com o mesmo tempo do vencedor, o compatriota Arvid de Kleijn (Rally Cycling). A Deceuninck apostava no triunfo do reforço Mark Cavendish, mas o britânico acabou em 4º lugar.