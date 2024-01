Óbidos Cycling Team aposta na internacionalização

O Óbidos Cycling Team é um projeto sub-23 e vai para a sua segunda época. "Para 2024, os objectivo passam por fazer mais competições no estrangeiro de referência mundial do escalão e continuar a internacionalização", refere Micael Isidoro, ex-ciclista e agora diretor desportivo da formação.Em Portugal, pretende "ser um bloco sub-23 e elites homogéneo, onde a experiência dos mais velhos e a qualidade dos jovens possam dar origem a uma equipa competitiva e atenta", sublinha Isidoro.Será precisamente fora de portas que a equipa dará inicio à temporada de 2024, no Tour Sharjah, no Dubai, tendo já programada a presença em outras corridas, entre França, Espanha e até Marrocos.O plantel é o seguinte: Daniel Jorge, Diogo Pinto, Diogo Saleiro,Francisco Santos, João Silva, Pedro Lopes, Sérgio Saleiro,Vicente Azevedo; Mark Kryuchkov (RUS), Mikel Mujika e Pau Rodríguez Vidal (ESP), Sam Clark e Theodor Obholzer (GBR).