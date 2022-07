Oier Lazkano vence etapa e Robert Stannard assume liderança na Volta à Valónia

O ciclista espanhol Oier Lazkano (Movistar) foi este domingo o mais forte no final dos 176,8 quilómetros entre Verviers e Herve, a segunda etapa da Volta à Valónia, Bélgica, cruzando a meta após 4:12.40 horas.

Lazkano deixou o belga Loïc Vliegen (Intermarché) e o compatriota José Herrada (Cofidis) a dois e a quatro segundos, respetivamente, nos segundo e terceiro postos da tirada, concluída com uma média de 41,98 km/h.

Os portugueses Rui e Ivo Oliveira (UAE) chegaram nas 108.ª e 109.ª posições, 16.51 minutos depois, seguindo agora Ivo no 108.º lugar da geral, a 21.34 minutos do topo, e Rui no 111.º posto, a 21.35 minutos.

O australiano Robert Stannard (Alpecin) roubou a camisola vermelha de líder da corrida ao francês e bicampeão do mundo Julian Alaphilippe, vencedor da etapa inaugural, ao terminar a jornada no quarto lugar, 11 segundos depois de Lazkano. O dinamarquês Matias Jensen (Trek) é o segundo posicionado, a sete segundos do comandante da geral, enquanto o italiano Lorenzo Rota (Intermarché) é terceiro, com uma desvantagem de 10 segundos.

Na segunda-feira, na terceira de cinco tiradas, o pelotão da Volta à Valónia vai percorrer 194,3 quilómetros, entre Visé e Rochefort.