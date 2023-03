Olav Kooij confirma potencial com triunfo na 5ª etapa do Paris-Nice

O jovem ciclista holandês Olav Kooij (Jumbo-Visma) conquistou esta quinta-feira a maior vitória da carreira, ao vencer a quinta etapa do Paris-Nice, ainda liderado por Tadej Pogacar (UAE Emirates).



Kooij, de 21 anos, cumpriu os 212,4 quilómetros entre Saint-Symphorien-sur-Coise e Saint-Paul-Trois-Châteaux em 5:19.54 horas, impondo-se ao sprint aos mais credenciados Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo, e Tim Merlier (Soudal Quick-Step), terceiro.

O holandês da Jumbo-Visma somou o primeiro triunfo da época e o 16.º da sua ainda curta carreira, consolidando-se como um dos ciclistas promissores do pelotão, sobretudo por ter batido o dinamarquês, que se sagrou campeão mundial de fundo em 2019, e o atual campeão belga, ambos vencedores de etapas em grandes Voltas.

Quem continua a acumular bons resultados é Rui Oliveira (UAE Emirates), que hoje foi 11.ª na etapa, com o mesmo tempo do vencedor. Apesar da jornada tranquila na disputa pela geral, a luta pelas bonificações nos sprints intermédios conheceu hoje um novo capítulo, com o sprinter Arnaud Démare a lançar o colega (e declarado 'inimigo') David Gaudu (Groupama-FDJ) para o francês roubar quatro segundos a Tadej Pogacar e colocar-se a apenas seis na geral do esloveno da UAE Emirates.

Atrás de Gaudu na geral da corrida francesa está o vigente campeão do Tour, o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), que é terceiro a 46 segundos de 'Pogi'. Já Oliveira, o único português em prova, é 116.º, a 26.25 minutos.

Na sexta-feira, a acidentada sexta etapa do Paris-Nice vai ligar Tourves a La Colle-sur-Loup, no total de 197,4 quilómetros.