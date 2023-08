Nélson Oliveira "feliz por cumprir objetivo" e João Almeida diz que partiu "cauteloso"

Nelson Oliveira voltou a mostrar a sua consistência nos resultados em provas de contrarrelógio em Mundiais,"Senti-me bem. Sabia que tínhamos de regular bastante, porque era um contrarrelógio muito longo, com vento de cara na primeira parte. Era preciso guardar alguma coisa para a fase final. Foi isso que fiz. E o corpo respondeu ao que lhe pedia. Sinto-me muito feliz por estar entre os melhores e termos cumprido o objetivo, que era, eu ou o João, ficar nos dez primeiros", disse o ciclista da Movistar em declarações à assessoria da Federação Portuguesa (FPC).O objetivo de que fala prende-se com o facto de ter garantido para Portugal a segunda vaga nesta especialidade para os Jogos Olímpicos de Paris'2024."Sabíamos que a concorrência era muito forte, mas nós também estamos aqui e temos uma palavra a dizer. Demos o nosso melhor e quando o nosso corpo corresponde a isso, há que continuar a dar o máximo para conseguir os objetivos", acrescentou o corredor da Seleção Nacional.Já João Almeida esteve discreto, em 23.º, depois de ter feito uma primeira parte na defensiva, passando em 36.º "Nunca tinha feito um contrarrelógio tão longo. Acabei por partir com algumas cautelas por isso, mas também por causa da queda de domingo e por ter estado um pouco adoentado durante a semana. Mas agora, olhando para trás, claramente teria partido mais rápido, porque senti-me bem e no final tinha ainda mais para dar", admite o ciclista da Emirates, que agora vai concentrar-se em prepara a Volta a Espanha, que começa dia 26.