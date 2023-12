Onde vai correr Uijtdebroeks?

Cian Uijtdebroeks é o nome do momento. O jovem, de 20 anos, é protagonista de uma transferência polémica e que neste momento leva à seguinte questão: Em que equipa vai correr o belga em 2024?

O insólito deste caso envolve a Bora e a Jumbo. A primeira é a equipa que Uijtdebroeks representou em 2022 e 2023 e que alega ter contrato com o jovem também para 2024, revelação feita pouco depois de a Jumbo ter anunciado nas redes sociais a contratação do belga até 2027. A agência que representa o ciclista já se pronunciou igualmente, para dizer que o jovem tinha rescindido contrato com a Bora no dia 1 de dezembro.

Cian Uijtdebroeks é uma das grandes promessas do pelotão mundial, ele que este ano já foi 8º na Vuelta, tendo sido 7º na etapa do Angliru.