Organização do Paris-Roubaix aumenta prémios para pelotão feminino

A organização do Paris-Roubaix aumentou os prémios atribuídos ao pelotão feminino pelos resultados na emblemática clássica, marcada para domingo, na ordem das 20 vezes, com a vencedora a levar para casa 20 mil euros.

Segundo a Amaury Sport Organisation, que organiza o 'Inferno do Norte', o 'bolo' total de prémios ascende aos 50 mil euros, comparado com 90 mil na corrida masculina, e a vencedora receberá 20 mil euros, contra 30 mil do masculino.

A organização tinha recebido críticas pelos baixos valores atribuídos, com a vencedora de 2021, a britânica Lizzie Deignan, a levar para casa, então, menos de dois mil euros.

Agora, a prova junta-se à Volta à Flandres na atribuição de um prémio na casa das duas dezenas de milhar, mas também à Amstel Gold Race, que no domingo entregou 16 mil euros ao vencedor masculino e também à feminina.

A corrida feminina juntará no domingo 24 equipas, entre elas a Le Col-Wahoo da portuguesa Maria Martins, e terá uma distância de 124,7 quilómetros, com 17 secções de empedrado no programa.