Os principais números da 45.ª edição da Volta ao Algarve

Conheça alguns dos principais números da 45.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, que se disputa entre quarta-feira e domingo, com arranque em Portimão e final no alto do Malhão (Loulé):camisolas em disputa, amarela (geral individual), vermelha (classificação por pontos), branca (juventude) e azul (montanha).Metas volantes, pontuáveis para a classificação por pontos, sem bonificação em segundos.Total de contagens de montanha, duas delas a coincidir com o final de etapa (2.ª e 5.ª).Número de participações de Tiago Machado (Sporting-Tavira), recordista de presenças.: Idade do mais jovem participante, Hélder Gonçalves (UD Oliveirense/InOutBuild).: Corredores do top-100 do ciclismo mundial em 2018.Extensão em quilómetros do único contrarrelógio individual, marcado para a terceira etapa, com partida e chegada em Lagoa.: Nacionalidades representadas.: Equipas participantes, 12 das quais do WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundial.: Idade do ciclista mais velho, Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira).: Número de corredores.: Pontos UCI atribuídos ao vencedor final.: Extensão em quilómetros da etapa mais longa (1.ª), entre Portimão e Lagos.: Extensão total em quilómetros, mais 700 metros do que em 2018.Prémio em euros para o vencedor final.