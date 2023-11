Pão, compota de frambosa e.... meio litro de Fanta: a refeição do sucesso de Remco Evenepoel

Sempre teve curiosidade de saber aquilo que comem os campeões? Quais são as suas refeições da 'sorte'? O belga Remco Evenepoel revelou esta semana a sua, pelo menos aquela que come antes de cada contrarrelógio, especialidade na qual é um dos mais fortes do Mundo. Se com o ciclista da Soudal–Quick-Step resulta... quem se atreve a tentar?"Como a mesma coisa antes de um contrarrelógio desde que sou junior. Faço uns 'pistolékes' [pães] com compota, uma banana, algum mel, meio litro de Fanta e umas fatias de fiambre de frango. Acaba por ser uma boa refeição para me preparar para um contrarrelógio, porque quando a como... quase nunca falho o pódio", atirou o belga, que tem uma preferência clara quanto ao sabor da compota. "Quero sempre compota de framboesa. É a única que eu quero. Há alturas em que o nosso massagista tem de ir ao supermercado comprar no dia anterior ao contrarrelógio, porque é muito importante".O vídeo em causa, refira-se, foi filmado antes do Chrono des Nations, prova na qual o belga foi segundo colocado, apenas atrás do prodígio britânico Joshua Tarling, da Ineos Grenadiers.