Paraciclista espanhol amputado recebeu relógio como prémio e ironizou sobre situação

O espanhol Ricardo Ten Argilés foi um dos atletas mais ganhadores nos recentes Mundiais de ciclismo e paraciclismo, realizados em Glasgow, mas aquilo que foi mais destacado acabou por ser o prémio entregue ao paraciclista de 48 anos: uma caixa com um relógio da marca Tissot, isto quando Argilés tem os braços amputados. Ainda assim, com um fair play incrível, o veterano atleta levou a situação tão falada na desportiva e até ironizou a sua situação com um vídeo no Instagram."Incrível como esta situação se tornou viral. Estou a divertir-me muito a ler os vossos comentários. Há alguns muito bem pensados. Meu Deus, o que armaram no Twitter! É surpreendente que isto se torne mais viral do que os resultados obtidos", escreveu o paraciclista espanhol, que aos 48 anos conquistou em Glasgow três títulos mundiais, duas pratas e um bronze.De resto, Ricardo Ten Argilés enaltece a aposta da UCI em tornar os mundiais nuns campeonatos "igualitários em todos os aspetos" e finaliza em jeito bem humorado. "Depois desta ainda acabo patrocinado pela Tissot e pela Shimano".