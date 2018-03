Continuar a ler

O francês foi alcançado a cerca de 18km do final e foi aí que se lançaram para a frente Luis Leon Sanchez, Rémy di Grégorio e Jonathan Hivert, com o último a ser o mais forte no sprint final. No pelotão, que chegou 38 segundos depois, Arnaud Démare foi o mais rápido, mas não chegou para manter a camisola amarela, que está agora no corpo de Luis Leon Sanchez.Tiago Machado foi 69ª, chegou inserido inserido no pelotão com um atraso de 38 segundos sobre o vencedor. Amanhã mais uma etapa importante para a geral, com o contra-relógio individual.