Patrão de João Almeida e a ida Bennett para a Bora: «É como uma vítima de violência doméstica voltar a casa»

Patrick Lefevere, patrão da Deceuninck-QuickStep, a equipa de João Almeida, considerou numa crónica que assina no jornal belga 'Het Nieuwsblad' que o possível regresso de Sam Bennett à Bora-Hansgrohe é como "uma mulher que regressa a casa depois de ter sido vítima de violência doméstica".





Bennett representou a Deceuninck nas últimas duas épocas, mas uma lesão num joelho impediu-o de estar na Volta a França deste ano, pelo que a equipa acabou por escalar Mark Cavendish para o seu lugar no último momento.Na altura especulpou-se que o corredor irlandês estaria a preparar o regresso à Bora, de onde saiu em 2019, e Lefevere chegou a questionar a veracidade da sua lesão. "Não consigo provar que ele tenha dores no joelho, mas começo a pensar que é mais medo do que dor", disse o patrão da equipa na altura.Agora, na crónica que assinou no 'Het Nieuwsblad', onde abordava a força mental dos atletas, Lefevere voltou à carga: "Para mim ele representa o pináculo da fraqueza mental", escreveu. "Sair para Bora e queixar-se a toda a gente, dizendo que foi vítima de bullying é depressivo. É como uma mulher que regressa a casa depois de ter sido vítima de violência doméstica."