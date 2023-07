Patrícia Duarte conquista bronze na corrida por pontos de juniores dos Europeus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Patrícia Duarte conquistou este sábado a medalha de bronze na corrida por pontos de juniores femininas do Campeonato da Europa de pista, no Velódromo Nacional, em Sangalhos.

A lusa, estreante em Europeus, conseguiu somar 22 pontos, numa prova em que conseguiu dobrar as adversárias, e foi apenas superada pela alemã Seana Littbarski-Gray (38 pontos) e pela francesa Léane Tabu (31 pontos), que levaram o ouro e prata, respetivamente.

Esta é a segunda medalha para Portugal neste Campeonato da Europa de pista de juniores e sub-23, depois da prata conseguida por Diogo Narciso na prova de scratch para sub-23.

"Não esperava esta medalha. Vinha com o objetivo de dar o meu melhor. Fizemos uma boa preparação, fui-me sentindo bem ao longo de toda a corrida e consegui a medalha. Tentei seguir ao máximo a estratégia dada pelo professor Gabriel Mendes, consegui dar a volta e depois foi tentar marcar as minhas adversárias e tentar ir ao sprint. Nunca pensei estar aqui hoje. Estou muito feliz", referiu Patrícia Duarte, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Já na corrida por pontos de juniores masculinos, Leonardo Neves fez a sua primeira participação neste europeu e terminou na 14.ª posição, com dois pontos somados, numa prova ganha pelo italiano Juan David Sierra.

Nos sub-23 foi dia da competição de omnium, com Daniela Campos a terminar na sétima posição, com um total de 74 pontos, com a vitória a ficar para a irlandesa Lara Gillespie (126 pontos).

Na prova masculina de omnium, João Martins acabou em 14.º, com 36 pontos, com o alemão Tim Torn Teutenberg a vencer.

No domingo, último dia de competição, Diogo Narciso e João Martins vão representar Portugal na prova de madison de sub-23 masculinos.