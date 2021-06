Pedro Andrade 17.º na terceira etapa na Volta a Itália de sub-23

O português Pedro Andrade (Hagens Berman Axeon) foi este sábado 17.º classificado na terceira etapa da Volta a Itália para sub-23, ganha pelo italiano Alessio Bonelli (Biesse Arvedi) em Cesenatico, lugar de partida e chegada.

Bonelli, de 19 anos, cumpriu os 132,5 quilómetros em 3:19.55 horas, batendo sobre a meta um grupo que disputou a etapa em sprint reduzido, com dois compatriotas no pódio: Luca Colnaghi (UC Trevigiani) foi segundo e Andrea Cervellera (Petroli Firenze) foi terceiro.

Andrade chegou no grupo principal, logo após os fugitivos, e cortou a meta a 26 segundos do vencedor da etapa, aproveitando para subir na geral para o 66.º lugar, a 2.20 minutos do líder.

Na frente do Baby Giro vai o espanhol Juan Ayuso (Colpack Ballan), que lidera com cinco segundos de vantagem para o colega de equipa italiano Alessandro Verre, segundo, com o eritreu Henok Mulubrhan em terceiro, a nove.

No domingo, a quarta de 10 etapas é um contrarrelógio individual plano, com 25,4 quilómetros entre Sorbolo Mezzani e Guastalla.