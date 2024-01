Pedro Martins manifesta intenção de presidir à Federação Portuguesa de Ciclismo

O presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, Pedro Martins, manifestou esta sexta-feira a intenção de se candidatar à liderança da Federação Portuguesa de Ciclismo, que terá eleições este ano após os Jogos Olímpicos Paris'2024.

Aos 41 anos, Pedro Martins assume a candidatura, em comunicado, após cinco anos a liderar os destinos da associação regional, procurando agora que a FPC se torne "uma referência nacional".

Em cima da mesa, garante, estarão temas como "o reposicionamento do ciclismo enquanto modalidade desportiva de interesse público, o combate à precariedade e a valorização das carreiras de ciclistas profissionais, a valorização do calendário de competições e o equilíbrio entre as várias vertentes do ciclismo".

"O reforço no apoio dado às associações regionais e seus clubes associados, para a criação de novos projetos e desenvolvimento de atividades, vitais para captação e formação de jovens atletas, é também uma das prioridades", pode ler-se na nota de imprensa do pré-candidato, natural de Seia.

Martins é o segundo a manifestar interesse em liderar a federação, depois de o antigo ciclista Cândido Barbosa ter assumido, em declarações à agência Lusa, estar "a ponderar" uma candidatura.

As eleições para a presidência da FPC acontecem este ano, depois de Delmino Pereira ter sido eleito para um terceiro e último mandato em novembro de 2020.