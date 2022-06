Pedro Silva 53.º no prólogo da Corrida da Paz na República Checa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista Pedro Silva foi esta quinta-feira o melhor da seleção portuguesa de sub-23 no arranque da Corrida da Paz, com o 53.º lugar no prologo da prova que decorre na República Checa.

O luso concluiu o desafio a somente nove segundos do vencedor, o checo Mathias Vacek, que completou o curto trajeto de 3,4 quilómetros, em Jesenik, em 4.12 minutos.

Entre os 138 que concluíram a tirada, Afonso Silva foi 72.º classificado, a 13 segundos do líder, Pedro Pinto terminou em 93.º, a 17, Hélder Gonçalves foi 97.º, a 18, João Medeiros 108.º, a 20, e Fábio Fernandes 115.º, a 22.

A prova, que decorre até domingo, prossegue na sexta-feira com 131,5 quilómetros entre Jesenik e Rymarov.