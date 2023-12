Pelotão da Volta ao Algarve fechado com 'galácticas' Visma-Lease a Bike e INEOS

As 'galácticas' Visma-Lease a Bike e INEOS completam o pelotão de luxo da 50.ª Volta ao Algarve, anunciou esta terça-feira a organização da prova, que confirmou ainda a participação da Intermarché-Wanty e das nove equipas portuguesas.

Após uma temporada histórica, em que se tornou na primeira equipa a ganhar as três grandes Voltas no mesmo ano, a sucedânea da Jumbo-Visma, que tem o dinamarquês Jonas Vingegaard, o belga Wout van Aert e o norte-americano Sepp Kuss como principais figuras, estará pela 15.ª vez na 'Algarvia'.

Além do triunfo na classificação geral por Primoz Roglic (agora na BORA-hansgrohe), em 2017, a estrutura neerlandesa venceu cinco etapas no Algarve, onde a INEOS estará também entre 14 e 18 de fevereiro.

A formação britânica tem um historial invejável na Volta ao Algarve, já que conquistou cinco edições: Daniel Martínez (também na BORA-hansgrohe) impôs-se este ano, Michal Kwiatkowski ganhou em 2018, Geraint Thomas foi o melhor em 2015 e 2016, e Richie Porte foi coroado em 2012.

A INEOS soma ainda 12 triunfos em etapas na prova em que participará pela 13.ª vez, sendo o mais recente o de Thomas Pidcock, em 2023, no alto do Malhão.

A outra equipa do primeiro escalão hoje anunciada foi a Intermarché-Wanty, que cumprirá a 10.ª participação na Volta ao Algarve.

A única corrida por etapas portuguesa do circuito UCI ProSeries contará assim com 13 WorldTeams, o número mais elevado de sempre (em igualdade com o de 2018), nomeadamente com as cinco primeiras do ranking mundial desta época: UAE Emirates (Emirados Árabes Unidos), Visma-Lease a Bike, Soudal Quick-Step (Bélgica), INEOS e Lidl-Trek (Estados Unidos).

Além destas, estarão ainda nas estradas algarvias a belga Alpecin-Deceuninck, as francesas Arkéa-B&B Hotels e Groupama-FDJ, a cazaque Astana, a alemã BORA-hansgrohe, a norte-americana EF Education-EasyPost e a neerlandesa dsm-firmenich.

A estas juntam-se Caja Rural (Espanha), Tudor (Suíça) e Uno-X (Noruega), do segundo escalão do ciclismo mundial, e as nove equipas continentais portuguesas: ABTF Betão-Feirense, AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense, Aviludo-Louletano-Loulé Concelho, Credibom-LA Alumínios-Marcos Car, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, Rádio Popular-Paredes-Boavista, Sabgal-Anicolor e Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua.

A 50.ª edição da 'Algarvia' começa em Portimão, em 14 de fevereiro, e termina no alto do Malhão, no dia 18.