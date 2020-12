Peter Sagan é 'candidato' a... astronauta

Apenas com uma vitória no difícil ano de 2020 (10ª etapa do Giro), não admira que o sprinter Peter Sagan se esteja a dedicar a outras atividades fora do ciclismo de estrada. O antigo tricampeão mundial e sete vezes vencedor da camisola verde da Volta a França revelou nas redes sociais ter atingido uma força de 7,9 G, deixando-se filmar a voar num caça a jato, que o deixou extasiado de emoções.

Nas imagens de vídeo, com Sagan no banco do pendura, a aeronave sobe verticalmente antes de realizar uma série de manobras, incluindo um ‘loop-the-loops’ e ‘barrel roll’, com Sagan de alguma forma surpreendido devido às sensações e a cobrir o rosto com um saco de plástico, destinado ao enjoo, embora o eslovaco não tenha esboçado vontade de vomitar.

"Ei, Thomas Pesquet, puxei 7,9 G no meu voo num caça a jato. Foi uma viagem acidentada, mas vou melhorar continuando a treinar", referiu Peter Sagan, dirigindo-se a um conhecido astronauta francês, integrante da Agência Espacial Europeia. E o velocista eslovaco, de 30 anos, parece querer mais experiências deste tipo. "SpaceX, liguem-me por favor quando houver uma vaga num foguete para a Estação Espacial Internacional. Posso ir no compartimento de carga...", acrescentou.