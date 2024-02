Peter Sagan submetido a cirurgia cardíaca após sofrer arritmia em prova de BTT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tricampeão do Mundo de ciclismo Peter Sagan, que pretende representar a Eslováquia nos Jogos Olímpicos Paris'2024 em bicicleta de montanha (BTT), foi submetido esta sexta-feira a uma cirurgia cardíaca para tratar uma arritmia.

"O Peter está bem e estará de volta à bicicleta em mais ou menos uma semana, com o mesmo programa inicialmente planeado. Está tudo sob controlo", garantiu o seu porta-voz, citado pela agência AFP.

O eslovaco de 34 anos, três vezes campeão do mundo de estrada e sete vezes vencedor da camisola verde (classificação por pontos) na Volta a França, foi tratado em Itália, no hospital universitário Lancisi de Ancona, um centro de excelência em cardiologia.

A equipa médica ainda admitiu fazer uma ablação cardíaca para corrigir a arritmia, porém esse procedimento acabou por não ser necessário.

No domingo, numa prova de BTT, o atleta experimentou um episódio anormal de taquicardia, com pulso superior a 200 batimentos por minuto, quando na sua carreira nunca revelou resultados acima dos 190.

Peter Sagan terminou a carreira de estrada no outono, após 121 vitórias na carreira, incluindo 12 no Tour, quatro na Volta a Espanha e duas na Volta a Itália, estando agora decidido a voltar ao BTT, que era a sua especialidade no início da carreira e para tentar chegar aos Jogos Olímpicos Paris2024.

Foi igualmente campeão da Europa, ganhou 18 etapas na Volta à Suíça, a Paris-Roubaix de 2018, a Volta a Flandres de 2016 e três Gent-Wevelgem, numa carreira fulgurante que, ainda assim, estava estagnada desde o final de 2021, quando deixou a BORA-hansgrohe.