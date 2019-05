Peter Sagan vence primeira etapa da Volta à Califórnia

O eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu no domingo a primeira etapa da Volta à Califórnia, impondo-se ao sprint do norte-americano Travis McCabe (EUA) e ao alemão Max Walscheid (Sunweb), em Sacramento.O três vezes campeão do mundo e seis vezes vencedor da camisola dos pontos no Tour foi o primeiro a concluir os 143 quilómetros da tirada, que também partiu de Sacramento, em 3:14.10 horas, e conquistou o seu primeiro triunfo da temporada, o 17.º na prova norte-americana.Graças às bonificações, Sagan, que já venceu a prova californiana em 2015, lidera a classificação geral com quatro segundos de vantagem sobre McCabe e seis sobre Walscheid, segundo e terceiro classificados, respetivamente.Rui Oliveira (UAE-Emirates), João Almeida (Hagens Berman Axeon) e José Gonçalves (Katusha-Alpecin) ocupam os 14.º, 34.º e 47.ºs lugares da classificação, todos a 14 segundos de Sagan, depois de terem terminado a etapa inaugural com o pelotão, quatro segundos depois do primeiro grupo.A segunda das sete etapas da corrida vai levar o pelotão a percorrer 194,5 quilómetros, entre Rancho Cordova e South Lake Tahoe, numa viagem com seis contagens do prémio de montanha, uma delas de primeira categoria.