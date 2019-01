Peter Sagan vence terceira etapa do Tour Down Under e Ruben Guerreiro acaba em sétimo

O ciclista eslovaco Peter Sagan (BORA-hansgrohe) venceu esta quinta-feira ao sprint a terceira etapa do Tour Down Under, na qual o português Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) foi sétimo classificado.

Sagan completou em 3:46.06 horas os 122,1 quilómetros do percurso entre Lobethal e Uraidla, no sul da Austrália, impondo-se sobre a meta ao espanhol Luis Leon Sanchez (Astana) e ao sul-africano Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), segundo e terceiro colocados, reeditando o triunfo alcançado no ano passado, na mesma tirada e no mesmo local.

Ruben Guerreiro foi o melhor dos representantes portugueses, ao terminar na sétima posição, com o mesmo tempo do vencedor, o que lhe permitiu subir ao 13.º posto da geral, a 15 segundos do líder, o neozelandês Patrick Bevin (CCC), enquanto Ivo Oliveira (UAE-Emirates) foi 118.º posicionado na etapa, a 12.30 minutos de Sagan, caindo para o 110.º lugar da classificação absoluta.

Bevin mantém-se no comando da geral, agora com apenas um segundo de vantagem sobre Sagan, à partida para a quarta e antepenúltima tirada da primeira prova do World Tour de 2019, o circuito mais importante do ciclismo mundial, entre Unley e Campbelltown, na extensão de 129,2 quilómetros.