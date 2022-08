Phil Bauhaus vence 5.ª etapa da Volta à Polónia

O alemão Phil Bauhaus (Bahrain) venceu esta quarta-feira a quinta etapa da Volta à Polónia num sprint pouco concorrido devido a uma queda coletiva já no derradeiro de 178 quilómetros, entre Lancut e Rzeszow.

O ciclista germânico concluiu a tirada em 04:16:19 horas, à frente do francês Arnaud Démare (Groupama) e do alemão Nikias Arndt (DSM), enquanto o português Rui Oliveira (UAE-Emirates) terminou no 82.º lugar, mas viu ser-lhe atribuído o mesmo tempo dos primeiros, tal como a maioria do pelotão envolvido no embrulho'.

O outro corredor luso em prova, Iúri Leitão (Caja Rural), chegou na 131.ª posição, 3.50 minutos depois.

A tabela geral ficou inalterada com o colombiano Sérgio Higuita (Borra) no topo, com vantagens de quatro e de seis segundos para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain) e o belga Quinten Hermans (Intermarché), segundo e terceiro classificados, respetivamente. Oliveira segue em 62.º, com diferença de 4.38 minutos para o topo, ao passo que Leitão é 128.º, já a 27.28 minutos de Higuita.

A 79.ª edição da Volta à Polónia, prova vencida pelo português João Almeida (UAE) em 2021, prossegue quinta-feira, com a sexta e penúltima tirada, um contrarrelógio de 11,8 quilómetros, entre Szaflary e Wierch Rusinski.