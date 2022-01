Pogacar sem dúvidas: «João Almeida tem boas hipóteses de ganhar o Giro»

Com apenas 23 anos, Tadej Pogacar é o grande nome do ciclismo mundial da atualidade. O ciclista esloveno da Emirates tem, a partir desta temporada, um companheiro de equipa português que também tem brilhado nas estrada: João Almeida. E, na opinião do bicampeão do Tour, o ciclista lusa tem tudo para conquistar grandes competições, já a começar pelo Giro de 2022, prova onde não irá participar, reservando as suas forças para atacar uma inédita conquista do Tour e Vuelta no mesmo ano.

"No início da temporada farei a Strade Bianchi e Milão-Sanremo, depois farei também umas provas com a Emília, Tre Valli e Lombardia. Quanto ao Giro, vou estar a torcer pelos meus companheiros e acho que João Almeida tem boas chances de vencer. Ele tem mostrado há dois anos consecutivos que pode lutar pela vitória", destacou Pogacar, no 'Media Day' da Emirates.