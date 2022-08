Por onde passa deixa sorrisos: Hugo Vítor visitou a Volta e espalhou boa disposição

3ª etapa da Volta a Trás os Montes de 2007 3ª etapa da Volta a Trás os Montes de 2007

Não foram 20 dias, foram 20 anos ligado ao ciclismo. O nome de Hugo Vítor não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro que vem à cabeça do fã de ciclismo quando se fala de Volta a Portugal, mas na caravana quase toda a gente sabe quem é. O antigo corredor natural de Alenquer é uma máquina de fazer sorrisos e, na visita que fez à caravana em Vila Franca de Xira antes da partida da etapa desta sexta-feira, espalhou boa disposição por onde passou.Para que perceba, do autocarro da LA Alumínios, onde conversámos com Hugo Vítor, até à zona dos cafés eram cerca de 100 metros e demorámos quase 10 minutos a percorrer esta distância, isto porque: 'Olha quem é ele!', 'Hugo Vítor, há quanto tempo!, 'O que é que estás aqui a fazer?' Estas perguntas mostram o carisma e a imagem simpática que o agora diretor de vendas da SF Feeding (rações para animais de estimação), de 45 anos, construiu em cima da bicicleta... e não só!"É sempre um prazer visitarmos a casa que nos acolheu durante tanto tempo. Foram duas décadas de ciclismo e continuo a ver pessoas que me marcaram. Vê-las novamente é sempre bom para reviver bons tempos. Faz levantar os pelos do braço", começou por dizer a, pouco antes de encontrar, sem ter nada combinado, o treinador que o levou para o ciclismo.Numa carreira que conta com passagens por equipas como Riberalves-Boavista, Cantanhede-Marquês de Marialva ou Aquashow-CA-CC Loulé, os grandes momentos de Hugo Vítor foram a vitória da quarta etapa da Volta a Portugal do Futuro de 1998, da 3.ª tirada da Volta a Trás os Montes de 2007 e o triunfo na Clássica do Sotavento (2008). Para além disso, as oitoparticipações na Volta a Portugal mostram como era um corredor fiável. Desses tempos, poucos continuam a correr, mas outros como Hernâni Broco e Gustavo Veloso, que passaram da bicicleta para o carro, deixam o bichinho de, um dia, voltar ao ciclismo."Agora começa a bater a saudade, no início não batia, era indiferente. Agora com o tempo, vemos a idade a passar, ver colegas meus nos carros mexe. Faz com que também queiramos o mesmo. Mas as vidas tomam outros caminhos. Ver que há ciclistas que estão a enveredar como diretores desportivos é bom, dá um sangue novo à modalidade", atirou.Hugo Vítor é de Alenquer, mas reside há muitos anos no Bombarral, por isso perguntámos se estava a torcer por Tiago Antunes (Efapel). "Ele é bombarralense, é um miúdo que está a aparecer. Está a afirmar-se numa equipa que tem lá um grande amigo meu, o Hélder Miranda. Estou a torcer por ele, mas não só, porque seria injusto para os outros. Mas sim, é um ciclista por quem tenho apreço", atirou antes de fazer as suas apostas para a geral final: "Vejo o Frederico Figueiredo e o Mauricio Moreira, da Glassdrive, como os principais favoritos."Por fim, quando passámos à parte da foto, bem ao seu estilo, o antigo corredor (que também tem jeito para as massagens) não quis aparecer sozinho e agarrou-se a dois velhos amigos: Hilário Isidoro, mecânico da LA, e Paulo Vieira, massagista da Efapel. E assim foi! Minutos bem passados estes com Hugo Vítor.