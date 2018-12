Portugal 8.º em madison na Taça do Mundo de Berlim de pista

A dupla portuguesa, formada por João Matias e Rui Oliveira, foi este sábado oitava classificada na prova de madison da Taça do Mundo de Berlim de ciclismo de pista.Portugal repetiu o lugar que alcançou na prova da Taça do Mundo de Paris, em novembro, numa prova de forte intensidade, disputada à média de 57,932 km/hora.A equipa lusa pontuou em dois dos 'sprints' pontuáveis, sendo uma das 11 seleções que não ficaram em branco. Os portugueses concluíram a prova com sete pontos, resultantes da vitória num dos 'sprints' e do terceiro lugar noutro.Os dinamarqueses Lasse Norman Hansen e Casper von Folsach venceram a prova, com 44 pontos, mais 14 do que os britânicos Mark Stewart e Oliver Wood, segundos classificados, enquanto os alemães Roger Kluge e Theo Reinhardt terminaram no terceiro posto, com 24.Rui Oliveira volta a competir no domingo, em omnium.