Portugal com 19 representantes no Europeu de BTT da Anadia

Portugal vai competir com 19 atletas no Campeonato da Europa de BTT, que se disputa entre quinta-feira e domingo na Anadia, Aveiro, foi esta segunda-feira anunciado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O selecionador nacional, Pedro Vigário, destaca no grupo a presença do júnior Artur Mendonça e da sub-23 Raquel Queirós, ao mesmo tempo que lamenta a ausência por lesão da candidata Ana Santos. "A Raquel Queirós, em sub-23, e o Artur Mendonça, em juniores, têm feito bons resultados, de forma consistente ao longo de toda a época. A ausência, por motivos de saúde, da Ana Santos, desfalca-nos um bocadinho ao nível dos resultados imediatos, e temos depois um leque alargado de jovens, que têm no Europeu mais uma etapa do percurso de aquisição de experiência internacional", explica Pedro Vigário, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Ciclismo.

A pista permanente de Tamengos, remodelada para este Campeonato da Europa, será inspecionada terça-feira pelos responsáveis da UEC e presidente do colégio de comissários, abrindo depois para treinos oficiais na quarta-feira, dia, em que se saberá se há necessidade de apuramento para a disciplina de XCC (Cross Country Curto), o que acontecerá se houver mais de 40 inscritos em cada categoria.

As corridas por medalhas iniciam-se na quinta-feira, com a disputa dos títulos europeus juniores e de elite na disciplina de XCC.

Portugal apresenta seis corredores para esta disciplina: Íris Chagas e Tomás Gaspar estarão nas corridas de sub-19 e Raquel Queirós, Joana Monteiro, Mário Costa e Ricardo Marinheiro nas que juntam sub-23 e elites.

Sexta-feira tem no programa a estafeta mista e a eliminação BTT, duas disciplinas em que participam todas as categorias etárias.

Portugal estará representado, nas estafetas, pelos juniores Artur Mendonça e Mariana Líbano, pelos sub-23 João Cruz e Raquel Queirós e pelos betetistas de elite Joana Monteiro e Ricardo Marinheiro. Bruno Silva e Ricardo Marinheiro são os representantes portugueses na eliminação BTT. As provas da disciplina olímpica de XCO estão agendadas para sábado, juniores, e domingo, sub-23.

Na corrida de sub-19 masculinos Portugal contará com Artur Mendonça, Eduardo Rodrigues, Francisco Silvestre, Guilherme Barros, Rafael Sousa e Tomás Gaspar. Em femininos a representação lusa é composta por Beatriz Sousa, Catarina Lopes, Íris Chagas, Laura Simão, Mariana Líbano e Marta Carvalho. Nos pelotões de sub-23 estarão João Cruz, Tomás Frazão e a olímpica Raquel Queirós.

Já em julho, Anadia volta a ser palco de um Europeu, o de Estrada para sub-23 e sub-19, entre os dias 7 e 10. Depois, entre 14 e 19, o Velódromo Nacional, na freguesia de Sangalhos, recebe o Campeonato da Europa de Pista para sub-23 e sub-19.