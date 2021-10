Portugal com ambições no Mundial de pista

Duas semanas depois de um Europeu bem sucedido, com a conquista de quatro medalhas , Portugal parte também ambicioso para o Campeonato do Mundo de ciclismo de pista, que se disputa em Roubaix entre hoje e domingo.

Com quatro ciclistas, todos medalhados em provas internacionais, sendo que três deles no referido Europeu (Rui Oliveira ouro no scratch, Iúri Leitão prata nos pontos, João Matias prata na eliminação e a dupla Oliveira/Leitão bronze no omnium), Portugal não escura de novo os bons resultados, até porque atrás deles surgem os pontos que ajudarão na qualificação para o Mundial de 2022 e por arrasto para a qualificação olímpica.

“Por isso mesmo, o objetivo será terminar entre os 12 primeiros países em cada uma das provas. Trabalhámos para isso e vamos dar o nosso melhor, como sempre”, frisou à assessoria da Federação Portuguesa (FPC), o selecionador nacional, Gabriel Mendes.

A primeira a entrar em ação é Maria Matins, que no Europeu não conseguiu qualquer medalha, fruto também do desgaste que teve no Paris-Roubaix. A olímpica compete já hoje no scratch, estando ainda definida para mais três provas: omnium, eliminação e corrida por pontos.