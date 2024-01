Portugal com dois quintos lugares nos Europeus de ciclismo de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal fechou este sábado com dois quintos lugares, conseguidos por Rui Oliveira e Maria Martins, o penúltimo dia de competição dos Campeonatos Europeus de ciclismo de pista, que decorrem em Apeldoorn, na Holanda.

Rui Oliveira iniciou o concurso de omnium com desempenhos de meio da tabela, tendo sido nono em scratch e 12.º na corrida tempo, mas na segunda metade da competição esteve entre os mais fortes do pelotão.

O ciclista português foi segundo classificado na prova de eliminação e entrou no oitavo posto para a corrida por pontos, quarta e última prova pontuável.

Na corrida de 100 voltas (25 quilómetros), Rui Oliveira ganhou uma volta ao pelotão e ainda pontuou em três sprints, fechando a prova na quinta posição, com 110 pontos.

O britânico Ethan Hayter, com 121 pontos, sagrou-se campeão europeu, seguido do dinamarquês Niklas Larsen, e do belga Fabio van den Bossche, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No setor feminino, Portugal teve duas corredoras em competição. A primeira a entrar em pista foi Daniela Campos, que terminou no 14.º lugar a prova de corrida por pontos, ganha pela belga Lote Kopecky.

Ainda antes da cerimónia de consagração, e imediatamente após ter vencido a corrida por pontos, Lotte Kopecky alinhou na prova de eliminação, conquistando a sua segunda medalha de ouro do dia.

Na prova de eliminação, a olímpica Maria Martins esteve bem ao longo da maior parte da corrida e terminou na quinta posição.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo, o selecionador nacional, Gabriel Mendes, fez um balanço positivo da jornada.

"Não começámos da melhor forma o omnium, mas fomos corrigindo alguns aspetos e fizemos uma excelente segunda metade do programa. O quinto lugar é muito bom a este nível. A Maria está a melhorar a condição e esteve muito bem na eliminação. A Daniela participou numa corrida por pontos muito discutida a cada sprint, esteve sempre no pelotão da frente, mas não conseguiu atingir um objetivo que tínhamos definido, que era pontuar", referiu.

No domingo, Diogo Narciso fecha a participação de Portugal na competição, disputando a corrida por pontos.

Na sexta-feira, Iúri Leitão sagrou-se campeão europeu de scratch, vencendo a prova, disputada em Apeldoorn, pela terceira vez, depois de 2020 e 2022.