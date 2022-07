Portugal com dois 'top 10' na estreia nos Europeus de pista jovens

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os ciclistas Rodrigo Caxias e João Martins foram esta quinta-feira os únicos portugueses classificados no 'top 10' do Campeonato Europa de pista sub-23 e júnior, em dia de estreia da competição, em Sangalhos, Aveiro.

Em perseguição individual, o sub-23 Rodrigo Caxias foi sétimo, com 4.19,261 minutos, evoluindo cinco posições em relação ao 12.º posto de 2021, em prova ganha pelo alemão Tobias Buck-Gramko, seguido do compatriota Nicolas Henrich e do italiano Mânlio Moro.

Em scratch, o júnior João Martins acabou em nono lugar a corrida na qual se destacou o francês Rafael Delhomme, que se superiorizou ao italiano Lorenzo Annibali e ao britânico Jed Smithson. No setor feminino, Marta Carvalho foi 13.ª na competição que consagrou a belga Lani Wittevrongel, à frente da polaca Maja Tracka e da israelita Ori Bash, que completaram o pódio. Ainda em sub-23, Beatriz Roxo foi 12.ª em eliminação, em que o ouro foi novamente para a Bélica, para Shari Bossuyt, muito superior à britânica Sophie Lewis no 'sprint' decisivo, enquanto a francesa Kristina Nenadovic garantiu o bronze.

Na vertente masculina, Francisco Marques acabou em 15.º na corrida em que o italiano David Boscaro se tornou no novo campeão da Europa, batendo o alemão Tim Torn Teutenberg e o polaco Filip Prokopyszyn.

"Dentro do que é o nosso plano de trabalho e objetivos, tendo em conta que a maioria dos atletas se estão a estrear em termos de competições internacionais, penso que eles tiveram uma boa resposta. As corridas foram difíceis. Eles deram o seu melhor e procurámos trabalhar para o desenvolvimento e formação, um dos nossos objetivos principais", resumiu o selecionador Gabriel Mendes, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Na sexta-feira competem os juniores João Marques e Laura Simão em eliminação, bem como Daniela Campos e Rodrigo Caixas na prova de scratch de sub-23.