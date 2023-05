Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal com dois top-10 no último dia da Taça do Mundo de paraciclismo Bernardo Vieira foi sexto na prova de fundo de C1 e Telmo Pinhão terminou no sétimo posto em C2





• Foto: Federação Portuguesa de Ciclismo