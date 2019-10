Portugal com quatro atletas no Europeu de ciclismo de pista

Portugal vai estar representado por Rui Oliveira, Iuri Leitão, César Martingil e Maria Martins no Europeu de ciclismo de pista, que na quarta-feira tem início em Apeldoorn, na Holanda, anunciou este domingo a federação.De acordo com o organismo, "a prioridade é a luta pela conquista de pontos nas disciplinas olímpicas de resistência -- omnium masculino e feminino e madison masculino -- uma vez que o Europeu abre a segunda fase de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio".Os pontos conquistados em Apeldoorn, de quarta-feira até ao próximo domingo (20 de outubro), irão somar aos que forem conseguidos na Taça do Mundo e no Campeonato do Mundo.Presentemente, no ranking de qualificação para Tóquio 2020, Portugal está entre as nações apuradas em madison masculino e em omnium feminino, mas faltando ainda toda a época de 2019/20 de pista ainda não é certa a participação nestas disciplinas.Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), "tudo está em aberto, até porque os portugueses têm presença garantida no omnium masculino e feminino da Taça do Mundo" e "sob reserva número um em madison", caso uma nação apurada prescindir de participar.Além das corridas do programa olímpico, Portugal alinha, em Apeldoorn, nas restantes provas de resistência.