Portugal com três ciclistas na Taça do Mundo das Nações de pista na Rússia

Portugal vai estar representado por Maria Martins, que competirá nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, Iúri Leitão e João Matias na ronda de São Petersburgo da Taça das Nações de pista, anunciou esta quinta-feira que a Federação Portuguesa Ciclismo (FPC).

Em comunicado a federação refere que a participação na competição, que decorrerá entre 08 e 11 de julho, tem "um duplo objetivo: garantir a Maria Martins as melhores condições de preparação para os Jogos Olímpicos e colocar o setor masculino nacional de pista em condições de apurar-se para o Campeonato do Mundo, que irá realizar-se em outubro".

"Esta é a única prova internacional com grande qualidade competitiva que poderemos fazer antes dos Jogos Olímpicos. Será muito importante para trabalharmos o aperfeiçoamento técnico, assim como a melhoria da condição e do rendimento da Maria", afirmou o selecionador Gabriel Mendes, em declarações à FPC.

Os três ciclistas portugueses vão estar em provas no dia 09 de julho, com Iúri Leitão a participar na qualificação de perseguição individual, prova na qual também pode alinhar João Matias, que disputa, no mesmo dia, a final de eliminação direta masculina, competição na qual Maria Martins participará na vertente feminina.

No dia 10, Maria Martins disputa o omnium, a disciplina na qual representará Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, enquanto Iúri Leitão e João Matias farão equipa em madison.

A representação portuguesa fecha a participação no dia 11, com Iúri Leitão, que tentará, de manhã, a qualificação para a final de omnium, agendada para a tarde.