Portugal consegue dois 14.º lugares nos Europeus sub-23 de ciclismo de estrada

A seleção portuguesa de ciclismo de estrada conseguiu esta sexta-feira dois 14.º lugares nas provas de fundo do Campeonato da Europa, com Daniela Campos em femininos e António Morgado em masculinos.

O dinamarquês Henrik Pedersen sagrou-se campeão da Europa na corrida masculina, à frente do espanhol Iván Romeo, companheiro de fuga, com o francês Paul Magnier em terceiro.

Vice-campeão do mundo de sub-23, Morgado ficou sem acesso à disputa pelas medalhas, devido a uma fuga que se formou cedo na prova de 136,5 quilómetros, com destaque para o circuito em torno do Col du Vam, e que decidiu a contenda.

A dupla que discutiu o ouro entrou na última volta com mais de um minuto de vantagem e, atrás, o único entendimento foi o do sprint pelo bronze, favorável a Magnier, com Morgado a ficar mal posicionado após a queda de outro ciclista.

"Caiu mesmo à minha frente. Desviei-me e, com essa manobra, perdi muitas posições e fiquei quase em último do pelotão", declarou Morgado, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

O selecionador, José Poeira, admitiu que este resultado "não corresponde às expectativas", numa "corrida estranha" e com quedas que impediu Portugal de fazer melhor.

Gonçalo Tavares foi 35.º, a 47 segundos de Pedersen, com Diogo Narciso em 94.º, a mais de sete minutos, e João Martins na 98.ª posição, depois de uma queda o ter afetado logo na entrada no circuito.

À tarde, a corrida feminina registou um bom resultado para Daniela Campos, que este ano pouco tem corrido na estrada, com o 14.º posto fruto de se ter inserido num grupo que se adiantou à entrada para a última volta.

Desse grupo, saíram seis ciclistas e a neerlandesa Ilse Pluimers acabou por se impor ao sprint, à frente da britânica Anna Shackley, segunda, e da suíça Linda Zanetti, terceira.

A 25 segundos chegou Campos, a sprintar para o 14.º posto, com o selecionador, José Luís Algarra, a lembrar a recente lesão que a corredora lusa sofreu, com uma clavícula partida já este ano, conseguindo "um resultado muito merecido".

"Estou bastante feliz com o resultado. Tendo em conta a época difícil que tive e os poucos dias de competição neste ano, acho que é muito bom", declarou a ciclista.

Beatriz Pereira, a outra sub-23 lusa em prova, teve um dia mais difícil, devido à má colocação, acabando em 73.º, a mais de seis minutos de Pluimers.

No sábado, o grande destaque vai para o pelotão de elite feminina, com Maria Martins como única representante nacional, depois do sexto lugar em 2022, numa prova com 131,3 quilómetros entre Meppel e Wijster, com a mesma passagem no circuito em torno do Col du Vam.

No mesmo dia, Daniel Moreira, José Miguel Moreira, Manuel Marques e Tiago Santos correm a prova de juniores masculinos, com 111 quilómetros.