Portugal em 14.º na estafeta mista dos Europeus de BTT

Portugal estreou-se esta quinta-feira no campeonato da Europa de BTT com o 14.º lugar na prova de estafeta mista, em Brno, na República Checa, na qual cada seleção competiu com cinco ciclistas."Demonstrámos evolução relativamente ao passado, com um desempenho globalmente positivo. O resultado final acabou prejudicado pelo facto de o Tiago Sousa estar condicionado por uma queda sofrida no treino de quarta-feira", disse o selecionador, Pedro Vigário.Mário Costa, Tiago Sousa, Raquel Queirós, João Rocha e Ana Santos formaram o quinteto que concluiu a prova, a 4.38 minutos da Suíça, medalha de ouro, à frente da Itália e Dinamarca, respetivamente prata e bronze.Portugal volta a competir no sábado, com a sub-23 Raquel Queirós e os juniores Ana Santos e Tiago Sousanas nas provas de cross country olímpico (XCO).