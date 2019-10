Portugal fecha Europeus de ciclismo de pista com 11.º lugar no madison

A dupla portuguesa formada por Iuri Leitão e Rui Oliveira foi este domingo 11.ª classificada na prova de madison do campeonato da Europa de ciclismo de pista, que hoje terminou em Apeldoorn, na Holanda.





No encerramento da prova, os dois portugueses somaram um ponto nos 'sprints' ao longo das 200 voltas ao velódromo, num total de 50 quilómetros, conseguindo recuperar 40 pontos para a Bielorrússia no 'ranking' que determina o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.Além do reforço de pontos para as disciplinas olímpicas, nomeadamente o omnium e o madison, Portugal conseguiu uma medalha neste Europeu, por Maria Martins, no scratch, o que constituiu o primeiro 'metal' da história do ciclismo feminino luso nestes campeonatos.