Portugal garantiu duas medalhas de bronze em Sangalhos

Maria Martins e Ivo Oliveira conseguiram este sábado duas medalhas de bronze para Portugal no Troféu Internacional Bento Pessoa de ciclismo de pista, no Velódromo Nacional em Sangalhos, Anadia, ao fecharem em terceiro os respetivos concursos de omnium.

Na primeira prova da Taça de Portugal, e numa modalidade pontuável para o ranking internacional, o polaco Daniel Staniszewski venceu o omnium masculino, com 163 pontos, à frente dos 148 do britânico Matthew Walls, segundo, e dos 143 de Oliveira.

No feminino, a bielorrussa Tatsiana Sharakova distanciou-se muito das restantes competidoras, com 180 pontos a garantirem o ouro, enquanto a compatriota Hanna Tserakh foi segunda, com 159 pontos, mais oito do que Maria Martins, enquanto Daniela Campos foi quarta classificada, com 63.

No madison masculino, a outra prova que pontua para a hierarquia da UCI, Portugal foi quinto, com 18 pontos, sendo representado pela dupla composta por Iuri Leitão e João Matias, numa corrida vencida pelos britânicos Rhys Britton e Matthew Walls.

Depois do arranque da Taça de Portugal de Pista, num dia que incluiu também várias competições de juniores e juvenis, o Velódromo Nacional de Sangalhos recebe domingo nova prova de ranking internacional nas modalidades olímpicas, neste caso o Troféu Internacional Alves Barbosa.