Portugal leva 17 ciclistas aos Europeus de estrada em Alkmaar

A seleção portuguesa de ciclismo vai estar representada por 17 corredores nos Europeus de estrada em Alkmaar, na Holanda, que vão decorrer de 7 a 11 de agosto, foi esta segunda-feira anunciado.Segundo a lista divulgada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, a elite masculina será representada por Rui Oliveira (UAE Emirates) e César Martingil (Sporting-Tavira), para uma prova de fundo de 172,6 quilómetros no último dia de prova.O selecionador, José Poeira, admitiu que a escolha foi condicionada pela Volta a Portugal, que 'rouba' alguns ciclistas, bem como outras "obrigações profissionais" de corredores no estrangeiro, razão pela qual abdicou de competir no contrarrelógio de elite."Apresentamo-nos com dois corredores de qualidade na prova de fundo. Tanto o Rui como o César já deram provas de que se adaptam a circuitos do estilo que vamos encontrar", acrescentou, citado em comunicado.No escalão sub-23, a prova de fundo terá em prova André Carvalho (Hagens Berman Axeon), Francisco Campos e Jorge Magalhães, ambos da W52-FC Porto, a dupla da Sicasal/Constantinos Iuri Leitão e Miguel Salgueiro e Tiago Antunes (SEG Racing Team), sendo que Carvalho e Magalhães vão correr o 'crono' da categoria.Em juniores, a aposta recai sobre Daniel Dias e Diogo Narciso, que vão disputar o contrarrelógio e a prova de estrada, sendo que nesta última serão acompanhados de César Costa, Pedro Silva, João Carvalho e João Macedo.No Europeu feminino, o destaque vai para a campeã de fundo e de contrarrelógio Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport), que vai correr o contrarrelógio e a prova de fundo. Maria Martins (Sopela Women's Team) estará nos sub-23, apenas na prova de fundo, e Daniela Campos (5Quinas/Albufeira/CDASJ) nas duas de juniores."A Daniela Reis e a Maria Martins já são corredoras com outro nível de experiência internacional e podem aspirar a desempenhos de relevo", referiu a selecionadora do ciclismo feminino, Ana Rita Vigário.Segundo a técnica, o objetivo é "a afirmação progressiva do ciclismo feminino português", numa prova que marca a estreia em Europeus de Daniela Campos.Os Europeus de Alkmaar abrem com os 'cronos' de juniores, no dia 7, com Daniela Campos em femininos e Daniel Dias e Diogo Narciso nos masculinos, seguindo-se o exercício de Daniela Reis em elites e o dos sub-23, com Jorge Magalhães, no dia 8.No dia 9, decorrem as provas de fundo de juniores femininos e masculinos e de Maria Martins em sub-23, sendo que o próximo dia reserva a corrida dos sub-23 masculinos e de elites femininas, com Daniela Reis em prova, antes da elite masculina, no dia 11.