Portugal leva sete ciclistas ao Europeu de pista sub-23 e juniores

A seleção portuguesa de ciclismo de pista será representada por sete corredores no campeonato da Europa para sub-23 e juniores, que vai decorrer em Gande, na Bélgica, de terça-feira a domingo.





O principal destaque da convocatória, revelada este domingo pela Federação Portuguesa de Ciclismo, é Maria Martins, que vai participar nas provas de scratch, em que ganhou o bronze no Europeu de 2018, corrida por pontos, eliminação e omnium, além de Miguel do Rego, em eliminação e corrida por pontos.Rego vai ainda correr o madison, em dupla com o 'estreante' Iuri Leitão, numa seleção que conta ainda com os juniores Daniela Campos, Diogo Narciso, Daniel Dias e Pedro Silva, também todos eles em estreia.