Portugal sai do Europeu de BMX com um top 20 em cadetes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de BMX concluiu este domingo a participação no Europeu da categoria, na cidade belga de Dessel, com o 20.º lugar de Bernardo Rocha na corrida de ciclistas com 16 anos como melhor resultado.

Rocha conseguiu ultrapassar a eliminatória e depois os oitavos de final, acabando no 20.º lugar entre 86 concorrentes, com Rita Xufre, na mesma categoria etária mas na prova feminina, no 22.º posto.

Na categoria de 15 anos, André Ribeiro foi 44.º e Leonardo Carmos 47.º, depois de o único elite na prova, Bruno Cardoso, ter sido 31.º, com o júnior Renato da Silva em 46.º nesse escalão etário.

"Em júnior e elite, apesar das boas sensações em pista dos nossos corredores, os resultados ficaram aquém daquilo que tínhamos por objetivo. [...] Os resultados alcançados pelos nossos cadetes são promissores", destacou o selecionador da vertente, Alexandre Almeida, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.