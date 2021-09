Portugueses lutaram muito no Mundial, mas a colocação falhou

Como tinha sucedido nos Europeus, os ciclistas portugueses perderam o comboio das decisões também este domingo no Campeonato do Mundo da Flandres, com Rui Oliveira em 39.º (a 6.27 minutos), seguido de João Almeida, 47.º (a 6.31 minutos) e Nelson Oliveira, 55.º (a 6.40 minutos). André Carvalho e Rafael Reis não terminaram.





"Foi uma corrida louca, a lutar todo o dia pela colocação. Sabíamos que seria muito difícil estando dos trinta primeiros para trás, por isso tentámos fazer a corrida na frente. Tentámos e lutámos, mas há dias em que não dá para ir com os primeiros, mas estou orgulhoso de ter corrido com esta equipa", frisou Rui Oliveira à assessoria da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).Já João Almeida admitiu que teve bastantes "Demos o que tínhamos, sempre como equipa, estivemos sempre unidos. Claro que não conseguimos o resultado que ambicionávamos. Pessoalmente tive bastantes dificuldades nos paralelos, num estilo de provas para o qual ainda me falta experiência. Não estive bem colocado ao longo da corrida, porque era um percurso em circuitos, com muitas viragens, sprintar a seguir… Não é bem o meu forte e ainda tenho de trabalhar estes aspetos para o futuro".Por fim Nelson Oliveira explicou o que falhou num momento crucial. "Quando salta o Valgren [tereiro classificado], quem estava na roda dele era o Michael Matthews e o Peter Sagan. Eles ficaram a olhar um para o outro. Eu estava na roda deles e não consegui passar naquele momento. Creio que tinha pernas para ir com o Valgren, mas naquele momento chave não saí e depois já não havia nada a fazer, a não ser lutar para honrar a camisola até à meta".