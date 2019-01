Portugueses quartos em madison na Taça do Mundo de ciclismo de pista

Os ciclistas portugueses João Matias e Rui Oliveira ficaram este domingo no quarto lugar na prova de madison da última etapa da Taça do Mundo de ciclismo de pista, em Honk Kong, a escassos dois pontos das medalhas.Os corredores da seleção lusa estiveram ativos ao longo dos 30 quilómetros da corrida, conseguindo pontuar em sete dos 12 'sprints'. Falharam no último, com pontuação a dobrar, acabando com 19 pontos.Numa prova muito equilibrada, venceram os neozelandeses Thomas Sexton e Campbell Stewart, com 33 pontos, seguidos pelos australianos Sam Welsford e Kelland O'Brien, com 29, e os franceses Benjamin Thomas e Florian Maitre, com 21.Por seu lado, Maria Martins competiu pela terceira vez na carreira no concurso olímpico de omnium na Taça do Mundo e voltou a melhorar os resultados anteriores, sendo sexta colocada, num pelotão de 24 corredoras.A ciclista lusa começou a competição de omnium com o quinto lugar em scratch, seguindo-se a sexta posição na corrida tempo, para chegar à corrida por pontos no quinto lugar da geral, após de ser a 11.ª em eliminação.Numa corrida por pontos disputada à média de 48,265 km/h, a portuguesa não somou qualquer ponto, mas manteve-se no grupo principal, perdendo apenas uma posição na geral. Deste modo, conseguiu o melhor resultado feminino de sempre para Portugal na Taça do Mundo de Pista, com o sexto lugar em omnium, com 82 pontos.A holandesa Kirsten Wild, campeã mundial da disciplina, venceu o omnium, com 137 pontos, seguida pela francesa Laurie Berthon, segunda, com 114, e a australiana Alexandra Manly, terceira, com 112.A próxima grande competição internacional com participação da seleção lusa é o Campeonato do Mundo, em Purszkow, na Polónia, entre 27 de fevereiro e 03 de março. Nos próximos dias, serão conhecidas as quotas de participação de cada país.